Washington annonce officiellement le rapatriement de Travis King

Washington a officiellement confirmé avoir rapatrié Travis King, un de ses ressortissants passé illégalement au nord du 38e parallèle, en juillet.Selon le département d’Etat américain, ce soldat de 23 ans a été remis mercredi soir à l’ambassadeur des Etats-Unis en Chine, Nicholas Burns, dans la ville chinoise de Dandong située à la frontière avec la Corée du Nord, puis a transité par la ville chinoise de Shenyang et la base aérienne américaine d’Osan, en Corée du Sud, avant de prendre la route vers son pays d’origine. Il serait en bonne santé.Un haut responsable de l’administration de Joe Biden a annoncé que pendant plusieurs semaines après son arrivée aux USA, King serait interrogé par les autorités de l’armée. Questionné sur l’éventuelle contrepartie revendiquée par le régime de Kim Jong-un en échange de sa libération, il a affirmé qu’aucune condition n’avait été posée.Dans un communiqué, le conseiller de la Maison blanche à la sécurité nationale Jake Sullivan a remercié la Suède pour avoir joué un rôle de médiateur pour les intérêts américains et la Chine pour avoir facilité le transit du fugitif. Sachez que le pays d’Europe du Nord a une ambassade à Pyongyang.Hier, l’agence de presse officielle du pays communiste KCNA a rapporté que « les autorités compétentes ont achevé leur enquête sur King et décidé de l’expulser, conformément aux lois de la République ».Pour rappel, le militaire de deuxième classe, affecté à la première division blindée américaine déployée dans le sud de la péninsule, devait retourner aux Etats-Unis le 17 juillet pour subir des sanctions disciplinaires. Mais il s’était échappé à l’aéroport d’Incheon et était passé le lendemain au Nord en profitant d’une visite à Panmunjom pour franchir la ligne de démarcation séparant les deux Corées.