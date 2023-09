Photo : YONHAP News

Le premier jour des congés de Chuseok débute avec un très grand soleil qui irradie la totalité du pays. Malgré quelques légers nuages qui s’installent ici ou là cette tendance au beau temps perdure durant tout le weekend.Par ailleurs, le thermomètre est sensiblement en hausse par rapport à hier et affiche des températures estivales. Dans l’après-midi, le mercure indique 26°C à Séoul, 27°C à Daejeon et 28°C à Daegu au centre du territoire. Le mercure s’élève un peu plus encore sur les régions côtières et culmine à 29°C à Busan, à Gangneung et sur l’île méridionale de Jeju.D’après Météo-Corée, les températures connaîtront ensuite sur l’ensemble de la péninsule une légère baisse tout au long des congés nationaux.