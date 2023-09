Chuseok : début des embouteillages monstres

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les vacances de Chuseok commencent. Pendant six jours, jusqu’à mardi prochain, pas moins de 40 millions de sud-Coréens prévoient de se déplacer pour rendre visite à un parent et pour voyager dans le pays ou à l’étranger. Soit une augmentation de près de 30 % par rapport à la période de congés de la même fête l’an dernier.Dans la majorité des cas, les citadins, plus particulièrement les Séouliens, retournent dans leur région d’origine, où vivent toujours leurs parents. Le trafic est donc très dense sur les grands axes routiers.Ce premier jour, à 9h, environ 170 000 automobiles ont passé un péage aux portes de Séoul. Les bouchons sont inévitables et la patience est donc de mise.D’après les autorités routières, pour un automobiliste qui part de Séoul à midi, il faut par exemple 7 heures 50 pour effectuer les 400 km, entre la capitale et Busan dans le sud-est du territoire.A noter aussi que cette année encore, les péages des autoroutes sont gratuits jusqu’au 1er octobre.Et demain, le jour même de Chuseok, le ciel sera voilé, d’après l’agence météorologique, mais on pourra adresser ses voeux à la lune qui jouera à cache-cache avec les nuages.