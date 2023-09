Célébration de la première journée nationale dédiée aux familles séparées

Photo : YONHAP News

La loi sur les familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle est entrée en vigueur en mars dernier. En vertu de cette législation, une journée nationale qui leur est dédiée a été désignée et doit être célébrée chaque année deux jours avant Chuseok sous l’égide du gouvernement.Une cérémonie marquant la première journée a été donc organisée hier. Environ 400 personnes y étaient présentes.Le ministre de la Réunification a pris la parole devant elles. Kim Young-ho a alors appelé fermement la Corée du Nord à changer d’attitude pour résoudre les dossiers de ces familles, mais aussi ceux des prisonniers de guerre sud-coréens détenus sur son territoire et de sud-Coréens qu’elle a enlevés. Il s’en est pris à la dictature pour s’attacher au développement d’armes nucléaires et de missiles au détriment de la question humanitaire.Le ministre Kim a rappelé que Pyongyang continuait de faire la sourde oreille à la proposition de dialogue de Séoul visant à trouver des solutions.Dans la salle où s’est tenue la cérémonie, un espace a été aménagé pour une offrande aux ancêtres.D’après les données communiquées par le ministère de la Réunification, à la fin août, plus de 93 200 des quelque 133 600 candidats sud-coréens aux retrouvailles intercoréenes de familles sont décédés sans avoir pu revoir leurs parents, frères ou sœurs résidant au nord de la ligne de démarcation qui sépare les deux Corées.