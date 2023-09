Sondage : les avis positifs contre le président Yoon s’élèvent à 34,6 %

Photo : KBS News

Les avis « négatifs » contre le président de la République se sont élevés à 58,7 %, contre 34,6 % d’opinions « positives ». C’est ce que révèle un sondage mené du 25 au 27 septembre par Hankook Research à la demande de la KBS, à l’approche de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons.A titre de comparaison, lors de la même enquête réalisée à l’occasion de Seollal, le Nouvel an lunaire, 54,7 % des personnes interrogées avaient jugé la politique de Yoon Suk-yeol « négative ». Les avis « favorables », quant à eux, étaient de 36,3 %.Les sondés défavorables, qui sont devenus plus nombreux qu’en début d’année donc, ont évoqué le manque de solutions économiques liées à la vie du peuple, la communication avec la population ainsi que les relations avec les partis d’opposition. Celles et ceux qui sont favorables, eux, étaient satisfaits de la politique étrangère de l’actuelle administration, notamment des relations Séoul-Washington-Tokyo.Le taux de confiance de ce sondage réalisé auprès de 1 000 adultes à travers tout le territoire est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.