CNN : Travis King arrive au Texas

Photo : KBS News

Travis King est arrivé, jeudi vers 1h30 du matin, heure locale, dans une base aérienne située au Texas, aux Etats-Unis. C’est ce qu’a rapporté la CNN. Sur les images diffusées par la chaîne d’informations en continu, on voit en effet le soldat de 23 ans, qui a été expulsé de la Corée du Nord la veille, descendre d’un avion militaire et parler ensuite avec des personnes qui l’attendaient sur le tarmac.Le département américain de la Défense a annoncé que le jeune homme va suivre un check-up médical afin de connaître son état physique et mental. Il devra aussi faire un compte rendu sur sa fuite à Panmunjom ainsi que sur les 71 jours de séjour au nord du 38e parallèle.Quel sera alors son sort ? Tout en rappelant que Washington ne le considérait pas encore comme un déserteur, l’agence de presse AP estime qu’on ne sait pas encore comment il sera puni.Le militaire de deuxième classe affecté dans le sud de la péninsule, rappelons-le, devait retourner le 17 juillet dernier aux USA pour subir des sanctions disciplinaires. Mais il s’était échappé et passé le lendemain au Nord en profitant d’une visite touristique dans le village de la trêve. Ce dernier a été remis mercredi soir à l’ambassadeur américain en Chine, dans la ville frontalière chinoise de Dandong. Après un transit dans la base aérienne américaine d’Osan, en Corée du Sud, il a été rapatrié dans son pays d’origine.