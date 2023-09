Fukushima : le deuxième rejet des eaux contaminées commence le 5 octobre

Photo : KBS News

Fukushima Chuo TV a rapporté hier que le gouvernement japonais et la Tepco avaient décidé de procéder au deuxième déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi le 5 octobre prochain. Comme le premier rejet, environ 7 800 tonnes d’eaux polluées seront libérées cette fois-ci dans l’océan. Sa durée prévue est d’environ 17 jours avec un débit quotidien estimé à 460 tonnes.Précédemment, la compagnie d’électricité avait publié les résultats des échantillons du réservoir de stockage C, qui fait l’objet du déversement. Selon elle, quatre radionucléides, à savoir le carbone-14, le césium-137, le cobalt-60 et l'iode-129, ont été détectés en quantités minimes, mais en dessous des limites réglementaires. Elle a souligné que les résultats de l'analyse des échantillons, qui incluent non seulement les 29 radionucléides faisant l’objet de la mesure mais également 39 radionucléides ainsi que le tritium vérifiés de manière autonome, satisfaisaient tous aux normes de rejet.A ce sujet, Séoul a déclaré qu’il ferait de son mieux pour s'assurer qu'il n'y ait aucun impact sur la sécurité et la santé de la population sud-coréenne lors de ce nouveau déversement des eaux contaminées. Le gouvernement sud-coréen a également fait savoir qu’il surveillerait minutieusement les données en temps réel fournies par son voisin et les informations publiées après la collecte et l'analyse des échantillons. De plus, il prévoit de vérifier et de surveiller de manière approfondie la conformité et la sécurité du rejet conformément au plan de Tokyo. Pour cela, il projette d’envoyer des experts au bureau de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur place à Fukushima, d’organiser des réunions virtuelles et de partager des informations par écrit.