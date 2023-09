Washington appelle Pyongyang à s’engager sur la voie de la diplomatie

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a indiqué que « la diplomatie serait la seule voie qui puisse conduire la Corée du Nord à faire un pas en avant ». C'est ce qu'a annoncé, jeudi, son porte-parole à propos de l'inscription dans la Constitution nord-coréenne du « principe des actions d’Etat sur la construction de la force atomique de la République ».Matthew Miller a ainsi souligné que le programme de développement illicite d'armes de destruction massive et d'engins balistiques du royaume ermite menaçait la paix et la sécurité de la communauté internationale tout comme le système de non-prolifération.Rappelant que Pyongyang refuse toujours de revenir à la table du dialogue, la voix de la diplomatie américaine a confirmé chercher les moyens de coopération avec la Corée du Sud et le Japon, afin d’éviter les provocations nord-coréennes et de répondre aux violations successives par le régime de Kim Jong-un des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu à son encontre.Selon la KCNA, l’agence de presse officielle nord-coréenne, le pays communiste a adopté la révision constitutionnelle pour inscrire « le statut d’Etat nucléaire et le principe des actions d’Etat sur la construction de la force atomique de la République dans la loi fondamentale socialiste », lors de la 9e réunion de la 14e Assemblée populaire suprême (APS) qui s'est tenue au palais de Mansudae à Pyongyang les 26 et 27 septembre derniers.Le Nord a déjà inscrit en 2012 dans sa Constitution « pays détenteur de l'arme nucléaire », avant de stipuler en septembre 2022 dans sa loi suprême sa politique de puissance nucléaire. Et cette fois, l’objectif du développement d’armes atomiques et ses orientations y sont détaillés.