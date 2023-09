AIEA : la Corée du Sud est élue comme membre du Conseil des gouverneurs

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été élue comme pays membre du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour le groupe Extrême-Orient pour la période 2023-2025.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, cette décision a été prise lors de la 67e session de la conférence générale de l'institution qui s'est tenue mercredi à Vienne en Autriche. C’est la 19e fois depuis son adhésion à cet organisme en tant que pays fondateur en 1957 que le pays du Matin clair assume cette fonction.L'AIEA est une agence internationale autonome du système des Nations unies reconnue pour son expertise dans les domaines de la sûreté et de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. La plupart des pays membres de l'Onu, à savoir 178 sur 193, sont aussi membres du gendarme mondial du nucléaire. Quant au Conseil des gouverneurs, l'un des deux organes directeurs de l'AIEA, est composé de 13 membres nommés et de 22 élus lors de la Conférence générale.A ce sujet, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Séoul participerait activement à toutes les discussions de l’agence liées au dossier atomique de la Corée du Nord et de l'Iran menaçant le principe de non-prolifération, ainsi qu’au rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, directement liée à la sécurité humaine. Il a poursuivi en indiquant que la Corée du Sud prévoyait également de renforcer sa coopération avec l'institution et sa contribution dans le domaine atomique au niveau international.