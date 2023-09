L'industrie de défense sud-coréenne ambitionne de pénétrer davantage en Europe

Photo : YONHAP News

La Pologne va devenir une tête-de-pont pour les exportations des armes sud-coréennes en Europe et une agence sud-coréenne de coopération pour la défense y sera créée. Un projet révélé aujourd'hui par une source gouvernementale à Séoul.Cet organe sera d'abord constitué de diplomates de l'ambassade de Corée du Sud à Varsovie et du personnel de l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA). Plus tard, d'autres membres compétents le rejoindront. Sa mission sera de mener des consultations avec les pays importateurs d’armes dont la Pologne pour signer d'éventuels nouveaux contrats et de pénétrer dans d'autres nations européennes. De plus, cette entité prendra en charge le suivi « après-vente » de l'exécution sans faille des contrats afin d'optimiser la satisfaction et la confiance auprès des acheteurs. Les savoir-faire de l'exploitation des engins exportés, la formation, l'entraînement ou encore l'entretien seront ainsi fournis.La Pologne n'est pas un choix anodin puisqu’elle constitue le plus grand marché de l'industrie de défense sud-coréenne. Elle a déjà conclu avec le pays du Matin clair des contrats d'achat de 48 avions de chasse FA-50, 1 000 chars de combat K-2 et 648 obusiers à canon K-9.Les entreprises sud-coréennes du secteur souhaitent d'ailleurs participer au « programme Orka ». Il s’agit d’un projet d'acquisition de trois ou quatre nouveaux sous-marins de 3 000 tonnes.