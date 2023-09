Le patron du Minjoo Lee Jae-myung propose une rencontre au président Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le chef du Minjoo, la principale force de l’opposition, a proposé aujourd’hui au président de la République de se rencontrer pour discuter des questions de la vie quotidienne de la population.Lee Jae-myung, qui se remet doucement de son hospitalisation après une vingtaine de jours de grève de la faim, a fait cette proposition dans un texte qu’il a publié ce matin sur sa page Facebook. Il a également suggéré de mettre fin aux querelles politiques au moins jusqu'à la fin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale en décembre, et de se concentrer sur la résolution des problèmes liés au quotidien des citoyens.Le patron du mouvement de centre-gauche a exprimé le souhait que sa réunion avec le chef de l’Etat puisse avoir lieu sans condition afin d’échanger franchement sur les défis nationaux. Ce dernier avait déjà proposé à plusieurs reprises des entretiens avec le président Yoon, lors de son investiture à la tête du Minjoo en août 2022 et lors de la conférence de presse du Nouvel an de cette année. En vain.En évoquant les problèmes économiques et diplomatiques, ainsi que les critiques des sud-Coréens envers le milieu politique, l’adversaire malheureux de Yoon à la présidentielle 2022 a souligné que la politique avait pour but de rendre meilleure la vie de la population et qu'il ne pouvait y avoir de divisions entre la majorité et l'opposition ou encore entre les progressistes et les conservateurs devant cet objectif suprême. Il a ajouté qu’il attendait une réponse positive de la part du chef de l’Etat.