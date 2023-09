Park Jin s'engage à renforcer la coopération Séoul-Londres

Photo : YONHAP News

En visite officielle à Londres, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est engagé à approfondir la coopération et la solidarité avec le Royaume-Uni dans l’Indopacifique.Selon le ministère, lors d'un discours donné au Royal Institute of International Affairs (RIIA), Park Jin a souligné, avant-hier, que pour réaliser sa vision de l’« Etat pivot mondial » de la liberté, de la paix et du progrès, la Corée du Sud renforcerait la collaboration avec les nations soutenant ces valeurs universelles.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a ensuite rappelé le développement économique et technologique spectaculaire de son pays, qui est ainsi passé d'une nation bénéficiaire de l'aide à un pays donateur en 70 ans. Un progrès, selon lui, réalisé dans le respect de l'ordre international basé sur les normes.Hier encore, Park a eu des discussions avec des chercheurs et des étudiants spécialisés dans les relations diplomatiques au King's College London, notamment sur les 140 ans de relations diplomatiques Séoul-Londres. Il a de nouveau mis en avant l'importance de la coopération bilatérale, qui partagent les mêmes valeurs dont la démocratie et les droits de l'Homme, afin de relever les défis complexes de la planète.Le ministre a également profité de son déplacement en Angleterre afin de vérifier les préparatifs liés à la visite du président Yoon Suk-yeol prévue en novembre.