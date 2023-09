Pentagone : le document de stratégie CWMD qualifie Pyongyang de menace persistante

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a qualifié la Corée du Nord de « menace persistante » dans un document de sécurité clé mis à jour et publié jeudi. Il a averti que les progrès des capacités militaires du régime de Kim Jong-un lui permettraient d’utiliser ses armes nucléaires « à n’importe quel moment lors d’un conflit ».Le Pentagone a dévoilé sa première stratégie de lutte contre les armes de destruction massive (CWMD) depuis 2014, décrivant la Chine comme un « défi du rythme », la Russie d’une « menace aiguë » et enfin le Nord et l'Iran de « menaces persistantes ».Selon le texte, Pyongyang développe et met en service des capacités nucléaires à courte et moyenne distances ainsi qu’intercontinentales qui mettent en danger les USA, leurs alliés et leurs partenaires régionaux.Le fait que le royaume ermite avait adopté l’année dernière une loi sur son armement atomique, soulignant qu’il avait donné la priorité à son arsenal d'armes nucléaires et à ses missiles balistiques, y est également intégré. Selon cette dernière, la Corée du Nord emploiera ses forces nucléaires si elle perçoit une attaque atomique imminente, si le régime, son peuple ou la souveraineté de l’Etat sont menacés ou encore comme une option de guerre offensive.Toutefois, à travers ce rapport, le Pentagone a indiqué que la Chine était actuellement le défi « le plus complet et urgent ». Cette dernière a élargi et modernisé quasiment tous les aspects de son Armée populaire de libération (APL) et a ainsi rattrapé son retard sur les Etats-Unis.