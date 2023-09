Indice WGBI : la Corée du Sud est maintenue parmi les pays sous surveillance

Photo : KBS News

La Corée du Sud n’a pas réussi à intégrer le World Government Bond Index (WGBI), l’un des trois principaux indices de référence du marché obligataire souverain du monde.Lors de l'annonce de la classification des marchés obligataires, le Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell), qui gère le WGBI, l’a maintenue parmi les pays sous surveillance. Il a indiqué que les autorités du marché sud-coréen avaient publié plusieurs mesures visant à améliorer la structure et l'accessibilité du marché des capitaux. Avant d’ajouter qu’il continuerait de surveiller les progrès et les effets des améliorations institutionnelles.Parmi les dix plus grandes économies du monde en termes de PIB nominal, seules la Corée du Sud et l'Inde ne l’ont pas encore rejoint. Si les obligations d'Etat du pays du Matin clair sont incluses dans cet indice, cela entraînera l'afflux de capitaux étrangers suivant l'indice sur le marché des obligations, et renforcera ainsi la crédibilité dans les obligations d’Etat.Séoul poursuit donc son objectif d'intégrer le WGBI depuis la seconde moitié du mandat de l’administration précédente, celle de Moon Jae-in. Celle actuelle dirigée par Yoon Suk-yeol a, quant à elle, proposé diverses mesures pour améliorer l'accessibilité au marché des obligations. Par exemple, l'exonération d'impôts sur le revenu des investissements étrangers dans les obligations d’Etat et la suppression de l'enregistrement des investisseurs, entre autres.Le ministère de l’Economie et des Finances a déclaré qu’il s’efforcerait de renforcer la communication avec les investisseurs et de permettre de percevoir les améliorations institutionnelles.