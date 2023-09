Chuseok : le trajet Séoul-Busan dure 8h10

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Chuseok. Les sud-Coréens qui n’ont pas encore pu rentrer dans leur village natal se dépêchent pour partir. Celles et ceux qui ont célébré le « charye », la cérémonie d’offrandes aux ancêtres auprès de leurs parents, eux, prennent le volant pour revenir en ville. Pour la deuxième journée de suite, le trafic est donc très dense sur les grands axes routiers.Ce matin, à 9h, on devait compter 7h40 pour le trajet Séoul-Busan, dans le sud-est, et 5h40 pour celui depuis la capitale jusqu’à Gwangju, dans le sud-ouest. Quant à 13h, 8h10 pour le premier itinéraire et 5h50 pour le second. Selon les autorités routières, ce n’est que vers 20h que les bouchons en direction des provinces vont disparaître. Dans le sens inverse, c’est à partir de 15h que les autoroutes vont se transformer en parking. Et ce n’est que vers 2h du matin que les voitures vont pouvoir rouler normalement.Les péages des autoroutes sont gratuits, rappelons-le, jusqu’au 1er octobre.