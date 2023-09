Séoul, Washington et Tokyo dénoncent Pyongyang qui constitutionnalise le développement de ses capacités nucléaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont critiqué ensemble la Corée du Nord qui a inscrit dans sa Constitution le « principe des actions d’Etat sur la construction de la force atomique de la République » lors d'une réunion de son Assemblée populaire suprême (APS) tenue les 26 et 27 septembre derniers à Pyongyang.Lors de leurs conversations téléphoniques, le négociateur nucléaire sud-coréen Kim Gunn et ses homologues américain et japonais Sung Kim et Hiroyuki Namazu ont ainsi déploré le fait que malgré les souffrances de son peuple, le royaume ermite est obnubilé par renforcer ses capacités nucléaires.Les trois hommes ont également appelé le régime de Kim Jong-un à revenir à la table du dialogue, avant de s'engager à coopérer avec la communauté internationale dans sa dénucléarisation via une approche dissuasive et diplomatique.Les négociateurs en ont profité aussi pour consolider la réponse tripartite aux provocations supplémentaires nord-coréennes dont l'éventuel tir le mois prochain d'un « satellite de reconnaissance » et au rapprochement militaire Pyongyang-Moscou.