Météo : la pleine lune sera peut-être légèrement cachée

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens vont pouvoir fêter Chuseok sous un temps assez agréable. Nombreux sont ceux qui ont déjà pris la route hier ou ce matin pour rejoindre leur village natal afin de célébrer la fête de la pleine lune et des moissons. Les très longs embouteillages ont sûrement crispé les automobilistes, mais le temps a au moins été clément.Ce vendredi, le soleil a donc brillé dans plusieurs régions, dont notamment à Séoul et dans tout le sud-est. Les autres villes du pays ont pu l’apercevoir camouflé derrière quelques nuages un peu épais. Les habitants du pays du Matin clair pourront donc observer la pleine lune ce soir, mais pour certains pas dans sa totalité.Du côté des températures, il a fait frais ce matin, de l’ordre de 16-17°C sur une grande partie du territoire. Au sud, elles étaient déjà supérieures à 20°C. Le mercure s’est ensuite élevé à environ 25°C à l’échelle nationale. Busan et l’île méridionale de Jeju ont été légèrement plus chaudes, avec respectivement 27 et 28°C.Ce week-end, le temps sera très varié. Au programme ce samedi : de la pluie, du soleil et des nuages. Des averses s’abattront sur toute la moitié sud dans la matinée, alors qu’elles toucheront, dans l’après-midi, le nord-ouest, et notamment Séoul. Jeju sera sous les flots toute la journée alors que les régions centrales seront sous les nuages. Par ailleurs, 25°C en moyenne sera recensé.Dimanche, en revanche, le soleil devrait rayonner sur tout le pays. Le thermomètre sera, quant à lui, compris entre 22 et 26°C.