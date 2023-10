Le PPP lance un programme de développement participatif des promesses électorales

Photo : YONHAP News

L'Institut Yeouido, le think tank du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a lancé un « Diagnostic de l'état de la Corée du Sud ». Il s'agit d'un programme d'élaboration de politiques ascendante à partir des opinions des citoyens.Afin de le lancer, environ 150 jeunes partisans de la formation présidentielle d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années ont rencontré le 24 septembre dernier pas moins de 1 000 concitoyens pour écouter ce qu'ils pensent de la situation économique et politique du pays.Quatre autres sondages du genre sont programmés, notamment dans les quartiers très fréquentés dont Gwanghwamun, Gangnam ou encore Hongdae. Et ils seront complétés par des enquêtes en ligne.Ce programme est inspiré de la campagne électorale du président français Emmanuel Macron. Lors de la présidentielle 2017, Macron, alors candidat, et son mouvement « En marche » avaient récolté via des sondages des avis des Français, qui ont été ensuite reflétés dans ses promesses électorales.L'institut du parti au pouvoir souhaite exploiter des idées ainsi récoltées pour développer des politiques sur mesure, qui deviendront des promesses électorales aux prochaines législatives prévues en avril 2024. Il formera également un groupe d'experts composé de 50 personnes pour développer des politiques de haut en bas.