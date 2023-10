La Corée du Nord dénonce la résolution de l'AIEA contre son programme nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fustigé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui a adopté le 29 septembre dernier une résolution demandant l'arrêt immédiat de son développement nucléaire.Le ministère de l'Industrie et de l'Energie atomique du pays communiste a critiqué, via un communiqué publié aujourd’hui, le gendarme mondial du nucléaire, qui, selon lui, abandonne l'impartialité, le principe fondamental d'une organisation internationale, pour devenir un organe pro-américain.Rappelant que le royaume ermite s'était déjà retiré de l'AIEA en juin 1994, le texte souligne que l'agence n'était donc pas qualifiée pour commenter l'exercice du droit souverain de son pays. Il mentionne également que l’inscription de la politique de puissance nucléaire dans sa Constitution rend son statut de puissance atomique irréversible et indéniable.Le ministère nord-coréen a également accusé Rafael Grossi, le directeur général de l’AIEA, de ne pas hésiter à exercer des pressions sur Pyongyang, brandissant des informations falsifiées dont un 7e essai nucléaire imminent.Enfin, il est confirmé dans le communiqué que le régime de Kim Jong-un ne renoncerait jamais à son programme atomique tant qu'existent les armes nucléaires américaines et les forces impérialistes.