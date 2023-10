Balance commerciale : excédentaire pour le 4e mois de suite

Photo : YONHAP News

La balance commerciale sud-coréenne a été excédentaire en septembre pour le quatrième mois d’affilée.Selon les chiffres rendus publics hier par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, les exportations sud-coréennes ont atteint le mois dernier 54,66 milliards de dollars, soit 4,4 % de moins en glissement annuel. Il s'agit d'une baisse pour le 12e mois consécutif, un record depuis janvier 2020.Toutefois, cette chute est la plus faible depuis octobre 2022. En effet, les expéditions du pays du Matin clair ont chuté de 16,2 et de 8,3 % en juillet et en août respectivement.Par catégorie, les produits pétroliers ont enregistré une diminution de 7 %, alors que le secteur pétrochimique a reculé de 6 %. Quant aux semiconducteurs, leurs exportations ont atteint 9,9 milliards de dollars, une première depuis octobre 2022. La baisse en la matière s'est d'ailleurs atténuée avec -13,6 % le mois dernier, contrairement aux deux mois précédents avec -33,6 % et -20,6, respectivement. D'où les perspectives optimistes du gouvernement qui prévoit toujours un certain rétablissement du marché des puces.La Chine est le plus grand importateur des produits « made in Korea » avec 11 milliards de dollars, qui est d'ailleurs le niveau le plus élevé pour cette année. Les expéditions aux Etats-Unis et en Europe, boostées par la vente des voitures sud-coréennes, ont elles aussi augmenté pour enregistrer un record pour un mois de septembre.De leur côté, les importations ont atteint 50,96 milliards de dollars, soit 16,5 % de moins sur un an. Une chute due en partie au gaz et au charbon dont l'importation a dégringolé de 30 %.Le pays du Matin clair a ainsi observé un excédent commercial de 3,7 milliards de dollars pour le quatrième mois consécutif.Il s'agit d'un excédent dit « récessionnaire » créé par un recul des exportations moins important que celui des importations. Mais, l'exécutif ne l'accepte pas en expliquant que l'économie nationale ne serait pas en récession et que la baisse des exportations s'est simplement affaiblie.