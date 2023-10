Chuseok : embouteillages sur les routes au cinquième jour des congés

Photo : YONHAP News

En ce cinquième jour des congés de Chuseok, les retours depuis les villes natales vers Séoul se poursuivent, avec une augmentation du trafic prévue cet après-midi.Les embouteillages devraient atteindre leur pic entre 15 et 16h, après avoir commencé vers midi, et devraient se dissiper tard dans la soirée.En tout, 4,84 millions de véhicules circuleront sur les routes aujourd'hui, dont 360 000 en provenance de la capitale vers les régions et 520 000 dans le sens inverse. Par ailleurs, la période de gratuité des péages pendant les congés a pris fin hier soir.En ce qui concerne les voies maritimes, tous les ferries reliant Incheon aux îles de la mer Jaune fonctionnent normalement. Selon l’autorité nationale des technologies de sécurité des navires (Komsa), 13 itinéraires et 16 navires de passagers sont en service entre cette ville portuaire et plusieurs destinations telles que les îles de Baengnyeong et de Yeonpyeong, accueillant environ 6 000 personnes.La Komsa a également prévu d'augmenter le nombre de voyages de 25 % par rapport à la normale jusqu'à demain, le dernier jour des vacances, afin de faciliter les retours.