Séoul ne permet plus à Pyongyang de tirer profit des dialogues sans respecter leurs engagements

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a souligné que le gouvernement de Séoul ne laisserait plus Pyongyang rompre de manière unilatérale ses engagements qu'il avait pris pour bénéficier du soutien financier international.Lors d'une réunion organisée par le bureau berlinois de la Commission consultative pour la réunification de la Corée, tenue hier dans un hôtel de la capitale allemande, Kim Young-ho s'est engagé à rompre le cercle vicieux des provocations, des dialogues et des engagements du pays communiste en échange d'aides internationales.Selon le haut responsable, l'administration de Yoon Suk-yeol, qui souhaite toujours voir le royaume ermite revenir à la table de négociations, n'est pourtant pas d'accord avec ceux pour qui le dossier des droits humains au nord du 38e parallèle devrait rester tabou pour renouer les conversations intercoréennes.Kim a d'ailleurs appelé la communauté internationale à s'intéresser aux droits de l'Homme dans le pays voisin, qui constituent une valeur universelle. Avant de finir, il a mis en avant que « la réunification de la péninsule devrait se réaliser selon les principes de la démocratie et de la liberté, même si elle prendra beaucoup de temps ».Pour rappel, le ministre sud-coréen a entamé jeudi dernier une visite d'une semaine au Royaume-Uni et en Allemagne. Il assistera à la cérémonie de la 33e Journée de l'Unité allemande prévue demain à Hambourg.