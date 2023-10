Achat de logement à Séoul : 40 % des revenus dédiés aux prêts hypothécaires

Photo : YONHAP News

Les acheteurs de logements à Séoul doivent en moyenne consacrer plus de 40 % de leurs revenus au remboursement de prêts hypothécaires, d'après une récente étude.L'indice de la charge d'achat de logement dans la capitale, publié par la société sud-coréenne de financement du logement (HF), a baissé de 10,3 points au deuxième trimestre, pour atteindre 165,2 par rapport au premier trimestre. Cet indice évalue le fardeau financier supporté par un ménage ayant un revenu moyen, qui souhaite acheter une maison de prix moyen via un prêt standard.La référence est fixée à 100, ce qui représente le seuil auquel les ménages consacrent environ 25 % de leurs revenus au remboursement du capital et des intérêts. Si l'indice dépasse ce dernier, cela indique que le fardeau financier est lourd par rapport aux revenus.Malgré une baisse significative par rapport à son apogée atteint au troisième trimestre de 2022 à Séoul, qui était de 214,6, l'indice demeure très élevé. Cela suggère que l'achat d'une maison dans la capitale reste une action particulièrement difficile. Généralement, pour Séoul, un indice entre 130 et 140 est considéré comme un niveau approprié pour permettre l'achat.Après la capitale, l'indice du deuxième trimestre à Sejong s'élevait à 100,3, suivie de la province de Gyeonggi avec 88, de l'île de Jeju avec 82,7, et d'Incheon avec 72,4.En conséquence, l'indice de la charge pour l'ensemble du pays a enregistré une baisse de 3,9 points par rapport au trimestre précédent, s'établissant à 68.