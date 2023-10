Décès de Margaret Pissarek, infirmière autrichienne auprès des lépreux sud-coréens

Photo : YONHAP News

Margaret Pissarek, qui a passé sa vie à s'occuper des lépreux sud-coréens, est décédée à l'âge de 88 ans vendredi dernier en Autriche, son pays d'origine.Beaucoup de sud-Coréens se sont rendus au « Centre de Marianne et Margaret », situé à Goheung dans la province de Jeolla du Sud. Cet institut de partage et de formation a été inauguré en 2019 pour rendre hommage à ces deux infirmières autrichiennes, Margaret Pissarek et Marianne Stöger.Surnommées les « anges de Sorokdo », elles ont consacré presque toute leur vie à prendre en charge des personnes atteintes de la maladie de Hansen isolées sur l'île de Sorok, toujours dans la même province située dans le sud de la péninsule.Une soixantaine de lépreux se sont réunis hier à l'église de l'île pour assister à la messe commémorative dédiée à Pissarek. Et une prière en hommage aura lieu tous les jours pendant un mois.De nombreuses personnalités, dont le préfet du Jeolla du Sud et le maire de Goheung, ont témoigné de leur tristesse et ont tiré leur révérence à l'égard de la défunte soigneuse.L'ancien président de la République Moon Jae-in lui a rendu hommage samedi dernier sur Facebook rappelant l'abnégation de Pissarek qui avait fait preuve d'une humanité hors du commun.Envoyée en 1962 à la léproserie de l'île de Sorok avec Marianne Stöger, Margaret Pissarek avait œuvré même après la période consignée, soit de 1966 jusqu'à 2005. Elle avait dû rentrer cette année en Autriche en raison de son état de santé.