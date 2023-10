Poursuite de la campagne pour l'élection partielle du maire du Gangseo

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des principaux partis politiques se sont engagés dans une campagne électorale intensive à l'approche de l'élection partielle du maire de l'arrondissement de Gangseo à Séoul, qui aura lieu le 11 octobre.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a apporté un soutien total au candidat Kim Tae-woo. Le président de la formation présidentielle, Kim Gi-hyeon, l'a encouragé de manière inconditionnelle ce matin lors d'une réunion avec le comité de promotion de la rénovation urbaine de la région, « Moa Houses & Moa Towns ».Plus particulièrement, le patron du PPP a critiqué le Minjoo, la principale force de l’opposition, affirmant que l’arrondissement avait subi des retards en raison de restrictions dans le développement urbain. Ajoutant qu’aucune amélioration significative n'avait été réalisée au cours des 16 dernières années.Les critiques sur le coût controversé de l'élection partielle, 4 milliards de wons, soit 2,8 millions d'euros, formulées à la suite des commentaires du candidat Kim Tae-woo sur le sujet le 28 septembre, ont été vigoureusement rejetées. Le président du groupe parlementaire du PPP, Yun Jae-ok, a déclaré que Kim avait agi dans l'intérêt public et qu'il ne voyait pas cela comme une faute responsable.De son côté, le Minjoo a fait appel à Hong Ihk-pyo, le chef de son groupe à l’Assemblée nationale et numéro deux de facto, pour encourager le candidat Jin Gyo-hoon. Il a exhorté à soutenir le développement du Gangseo et à adresser un avertissement à l’administration de Yoon Suk-yeol. Il a également souligné la nécessité de mettre fin à la politique de justice pénale excessive via cette élection.En ce qui concerne le coût de cette dernière, Hong a critiqué le fait que, tout comme le président Yoon, le candidat du PPP semblait également mépriser les citoyens.