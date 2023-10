Météo : grand soleil et importante amplitude thermique ce lundi

Photo : YONHAP News

Le cinquième jour des congés de Chuseok a été radieux. En ce premier lundi d'octobre, les sud-Coréens ont pu pleinement profiter de ce nouveau jour férié. En effet, le soleil a été de sortie toute la journée et sur tout le territoire. Quelques petits nuages ont embêté les habitants du sud-ouest dans la matinée, avant de se dissiper.Malgré ce temps idéal pour les balades familiales, Météo-Corée a toutefois alerté sur l’importante amplitude thermique. Plus de dix degrés de différence a été observée dans certaines villes, notamment à Séoul, à Gangneung, à Daejeon ou encore à Daegu. Le thermomètre y a affiché entre 12 et 13°C ce matin avant de grimper à 24°C. Cette valeur a d’ailleurs été la moyenne nationale. Busan et l’île méridionale de Jeju ont été les deux seules à être un peu plus chaudes, à 26°C.