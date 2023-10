Kim Young-ho : un changement est observé en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

En voyage en Allemagne, le ministre sud-coréen de la Réunification a déclaré que, récemment, un changement était observé en Corée du Nord. En effet, le régime de Kim Jong-un a repris son commerce avec la Chine et a envoyé une délégation forte de 191 athlètes et officiels aux Jeux asiatiques qui se déroulent en ce moment à Hangzhou dans l’empire du Milieu.Kim Young-ho a fait cette déclaration lors d’une rencontre hier avec des correspondants sud-coréens basés à Berlin. Selon lui, la rupture du dialogue intercoréen est due au fait que le pays communiste a fermé ses frontières pendant plus de trois ans pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Séoul scrute de près le récent changement au nord du 38e parallèle et projette en même temps de faire des efforts pour créer des opportunités et des conditions favorables aux échanges avec Pyongyang. Il envisage notamment la possibilité de renouer la coopération bilatérale, Pyongyang venant de reprendre contact avec des pays étrangers.De ce fait, plusieurs organisations internationales, dont l’OMS et l’Unicef, attendent l’autorisation de se rendre au nord de la péninsule.Le ministre s’est emparé de l’occasion pour exhorter une nouvelle fois le royaume ermite à abandonner ses programmes nucléaire et balistique et à répondre favorablement au « plan audacieux » de l’administration de Yoon Suk-yeol. Cette proposition prévoit une aide alimentaire et énergétique à l’Etat ermite en échange de sa dénucléarisation.Kim a alors précisé que le gouvernement sud-coréen ferait de son mieux pour préparer un contexte stratégique susceptible de conduire le Nord à accepter une telle offre via « un puissant système de dissuasion ».