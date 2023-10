Onu : l’ambassadeur sud-coréen fustige les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Nations unies, la Première Commission de l’Assemblée générale, chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale, s’est réunie hier. Et l’ambassadeur de Corée du Sud auprès de l’organisation internationale était présent.Dans sa prise de parole, Hwang Joon-kook est revenu sur le dossier nord-coréen. « Non seulement les essais répétés de missiles de Pyongyang, mais aussi ses programmes atomique et balistique constituent une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter que la possible coopération militaire de Pyongyang avec Moscou est elle aussi contraire à ces textes, si ce dernier aide la Corée du Nord à renforcer le développement de ses armes de destruction massive et ses forces militaires.Le représentant sud-coréen a également rappelé que son pays serait membre non permanent du Conseil pour la période 2024-2025, et qu’il exercerait ses fonctions avec responsabilité afin d’assurer la paix et la sécurité internationales.Le diplomate a par ailleurs enjoint le régime de Kim Jong-un à arrêter ses provocations, à renouer le dialogue et à s’engager sur la voie d’une dénucléarisation complète. Dans le même temps, il a exhorté la Russie à mettre en application pleinement les résolutions du Conseil de sécurité.Hwang a aussi indiqué que le Nord avait tenté de lancer un soi-disant satellite en employant la technologie des missiles balistiques et que cela n’avait rien à voir avec l’utilisation pacifique de l’Espace.