Augmentation préoccupante de la dette des ménages sud-coréens

Photo : KBS News

La dette des ménages sud-coréens s’accroît de manière inquiétante.Les chiffres sont parlants. Selon la dernière mise à jour de la base de données sur la dette mondiale du FMI, l’an dernier, elle représentait 108,1 % du PIB, soit 16,2 points de plus qu’en 2017.La Corée du Sud est le seul pays à avoir connu un taux d’augmentation à deux chiffres. Le Fonds monétaire international a analysé l’endettement du secteur privé, c'est-à-dire des ménages et des entreprises, de 26 nations. Derrière le pays du Matin clair viennent dans l’ordre la Slovaquie (9,1 %), le Japon (7,7 %) et la Jordanie (6 %), entre autres.A contrario, la charge de la dette a reculé aux Etats-Unis, au Canada, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.Autre point à noter : le ratio de l’endettement des sociétés non financières sud-coréennes par rapport au Produit intérieur brut a lui aussi progressé de 26,6 points en cinq ans, de 147 % en 2017 à 173,6 % en 2022. Soit la deuxième plus importante hausse derrière le Luxembourg.En ce qui concerne les engagements financiers contractés par le gouvernement central, ils se sont établis à 54,3 % du PIB en Corée du Sud, contre 40,1 % en 2017.