Fukushima : un 2e déversement d’eau contaminée devrait débuter le 5 octobre

Photo : YONHAP News

Au Japon, la compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco) prévoit un deuxième déversement dans l’océan Pacifique des eaux contaminées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi.Si tout va bien, l’opération débutera ce jeudi. Avant cela, l’exploitant de la centrale doit vérifier la concentration en tritium dans les échantillons des eaux diluées avec de l’eau de mer pour voir si elle est effectivement inférieure au plafond fixé.Ce deuxième rejet devrait durer 17 jours et porter sur environ 7 800 mètres cubes d’eau, soit approximativement 460 mètres cubes par jour, comme lors du premier déversement qui avait commencé le 24 août.La Tepco a récemment annoncé avoir détecté dans les échantillons des eaux à évacuer une petite quantité d’éléments radioactifs comme le carbone-14 et le césium-137, assurant cependant que leur niveau est conforme aux prévisions.La société nippone a par ailleurs commencé à accepter des demandes d’indemnisation des pertes causées par les rumeurs infondées sur le déversement. La baisse des prix et des ventes de produits agricoles et halieutiques ou encore les pertes occasionnées par l’interdiction de leurs importations par les pays étrangers seront concernés.