Photo : YONHAP News

Ce mardi, jour de la fondation du pays, Gaecheonjeol, qui s’enchaine cette année les congés de Chuseok, le temps est un peu brouillé sur l’ensemble du pays du Matin clair qui voit son ciel globalement voilé alterner dans l’après-midi nuages et rayons de soleil. Des averses se déversent même sur les régions sud de la péninsule.Du côté des températures, elles sont de saison et l’atmosphère reste très agréable. D’après Météo-Corée, dans la journée le mercure pointe à 22°C à Séoul. Il fait 24°C à Busan, 23°C à Gangneung, et 26°C sur l’île méridionale de Jeju, pour seulement 21°C à Daejeon au centre du pays.