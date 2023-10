CEPA : coup d’envoi des négociations officielles entre Séoul et Abou Dhabi

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Emirats arabes unis (EAU) ont officiellement ouvert, hier à Séoul, des négociations visant à conclure un accord de partenariat économique global, dit CEPA, selon son acronyme anglais.Le pacte en question, similaire à un accord de libre-échange, couvre non seulement les produits et les services, mais aussi la coopération et les échanges entre les deux nations.Dans les pourparlers qui doivent durer jusqu’à ce jeudi, chacune des deux parties est représentée par une délégation de 30 membres issus de plusieurs ministères concernés.C’est en octobre 2021 que Séoul et Abou Dhabi étaient convenus de lancer des discussions pour conclure le CEPA dans une déclaration commune adoptée alors par leurs ministres du Commerce extérieur.A l'heure actuelle la riche monarchie du Golf et le pays du Matin clair entretiennent des relations de partenariat stratégique spécial.