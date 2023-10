Gaecheonjeol : Han Duck-soo déclare vouloir créer une nouvelle Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 3 octobre, les Coréens fêtent le 4 355e Gaecheonjeol, le jour anniversaire de la fondation de leur nation par le héros mythologique Dangun. Lors de la cérémonie de célébration qui s’est tenue ce matin au Centre culturel Sejong à Séoul, le Premier ministre a déclaré vouloir ouvrir une nouvelle voie pour la Corée du Sud en mobilisant toutes les compétences des citoyens.Selon Han Duck-soo, le pays du Matin clair a fait des progrès remarquables au niveau international dans de nombreux secteurs, mais désormais il se trouve à un tournant, entre essor et régression, et il ne peut plus rester optimiste. Han a affirmé vouloir donner un nouvel élan à l’économie sud-coréenne avec les nouvelles industries de l’innovation et de la technologie.Le chef du gouvernement a ensuite marqué son ambition de créer un pays où tout le monde vit bien dans l’harmonie en offrant des services sociaux de qualité aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles multiculturelles.Han a également affirmé son souhait de valoriser la démocratie libérale et l’Etat de droit, et pour ce faire, le gouvernement luttera fermement contre l’esprit de privilège, les actions illégales et l’égoïsme collectif.A propos du Gaecheonjeol, Han a expliqué que le peuple coréen a survécu à 5 000 ans de l’histoire en surmontant d’innombrables épreuves avec un esprit fort et une volonté inébranlable et a fait des prouesses dans l’économie et la culture grâce à son dévouement, sa sueur et ses larmes.Le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Yun Jae-ok et Hong Ihk-pyo son homologue du Minjoo, le principal parti d’opposition, ont, tous les deux, assisté à cet événement.