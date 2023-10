Ansan entend accueillir l’Agence de gestion de l’immigration

Photo : YONHAP News

La ville d’Ansan, située dans le sud-ouest de Séoul s’est lancée dans la course pour accueillir l’Agence de gestion de l’immigration. Un responsable de la mairie a affirmé que les politiques sur les immigrants doivent prendre plus de dynamisme au vu de la dénatalité, du vieillissement de la population et des régions en voie de dépeuplement, et Ansan qui a, jusque-là, fonctionné comme un hub de ces dernières est la plus à même de fonder cet établissement.La création de cette agence fait partie du plan du ministre de la Justice Han Dong-hoon qui est entré en fonction l’an dernier. La province de Gyeongsang du Nord, Gimpo et Incheon envisagent de se porter également candidats.Selon Ansan, elle est la seule ville dans le pays qui abrite un quartier multiculturel désigné par le gouvernement et la première qui a installé un bureau de soutien aux habitants étrangers. Avant tout, c’est la ville qui compte le plus d’étrangers avec 94 941 personnes en 2021. Ils représentent 13,2 % de ses résidents. De plus, en 2020, cette ville de la province de Gyeonggi a été désignée comme Cité interculturelle par le Conseil de l'Europe, pour la deuxième fois en Asie.Ansan a aussi servi de banc d’essai des politiques de l’immigration du gouvernement en accueillant la construction d’un centre multiculturel pour immigrés en 2017. Son accès facile via cinq autoroutes et six lignes de métro est aussi avancé comme point fort de ce lieu.