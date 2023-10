Passes d’armes sur la proposition d’un tête-à-tête de Lee Jae-myung avec Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le rapport de force se poursuit entre les deux principaux mouvements politiques : le Parti du pouvoir du peuple(PPP) et le Minjoo.A l’origine de ce conflit, cette fois, la nouvelle proposition d’un tête-à-tête avec le président de la République, faite par Lee Jae-myung. Ce patron de la principale force de l’opposition a demandé, vendredi dernier, à rencontrer Yoon Suk-yeol pour se pencher sur les mesures à prendre pour rendre meilleur le quotidien de leurs concitoyens.Le PPP a aussitôt dénoncé l’intention cachée derrière cette offre. Pour la formation au pouvoir, il s’agit d’une stratégie et d’une offensive politicienne visant à protéger contre de multiples enquêtes judiciaires cet ancien rival malheureux de Yoon lors de la présidentielle de 2022. De fait, Lee est visé par plusieurs procédures pénales portant sur des soupçons de corruption, d’abus de confiance ou encore d’incitation au parjure, entre autres. Les enquêtes dans lesquelles il est impliqué portent sur des faits datant d’avant son élection à la tête du mouvement de centre-gauche.Et aujourd’hui, le chef du groupe parlementaire du parti conservateur a affirmé que Lee devrait d’abord s’excuser pour avoir perturbé les travaux parlementaires du fait de ses problèmes personnels. Yun Jae-ok est allé jusqu’à dire qu’il faut renouer le dialogue avec son homologue du PPP, avant d’être reçu par le chef de l’Etat.Sans surprise, le Minjoo s’indigne d’une telle réaction. Son chef des députés, fraîchement élu, a dénoncé une insulte à son patron. Devant le micro de la radio locale CBS, aujourd’hui, Hong Ihk-pyo a tenu à rappeler que les prédécesseurs de Yoon avaient rencontré un chef de file de l’opposition dans un délai maximal d’un an après leur prise de fonctions.Autre bras de fer entre les deux camps, celui qui entoure l’audition de confirmation au Parlement de Kim Haing, proposée par le président Yoon à la tête du ministère de l’Egalité des genres et de la Famille. Le PPP entend la boycotter, en critiquant le Minjoo pour en avoir déterminé la date et choisi les témoins, sans son consentement. Ce grand oral est programmé pour ce jeudi.