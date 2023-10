Les exportations d’algues séchées « gim » croissent de 16 %

Photo : YONHAP News

Les exportations de gim, un type d’algue séchée ont encore progressé. Selon le ministère des Océans et de la Pêche, le volume de ses ventes à l’étranger pendant les premiers huit mois de l’année a grimpé de 16,4 % pour atteindre 24 862 tonnes. Le montant a augmenté de 16 % pour un total de 540,68 millions de dollars.Plus précisément, le gim nature a connu une hausse de son volume d’exportation de 28,1 % avec 12 682 tonnes, tandis que le gim assaisonné a progressé de 6,3 % pour s’élever à 12 139 tonnes.Le gim sud-coréen se taille la part de lion dans le marché international dans lequel il pèse pour 70 %. Ses exportations ont dépassé la barre de 100 millions de dollars en 2010, et il reste le produit halieutique le plus exporté depuis 2019.L’année dernière, cet aliment riche en iode a été le plus vendu en Chine, suivi par du Japon. Mais en termes de montant, les Etats-Unis étaient le plus grand acheteur.