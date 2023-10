Un bébé né cette année touche 40 millions de wons durant sa petite enfance

Photo : Getty Images Bank

Un bébé sud-coréen né cette année pourra recevoir jusqu’à 42,97 millions de wons de soutien gouvernemental pendant ses cinq premières années d’existence, soit environ 30 100 euros. C’est l’analyse publiée par l’Institut coréen de garde et d’éducation des enfants (KICCE).Ce montant combine toutes les allocations qui varient selon leur utilisation pour les coûts liés à la garderie ou l’école maternelle. Il est de minimum 27 millions de wons ou 18 900 euros. La somme est encore plus importante si on inclut l’aide fournie par chaque collectivité locale.Un enfant qui a vu le jour en 2012 pouvait toucher seulement de 7,8 millions de wons à 25,08 millions de wons, à savoir 5 400 euros à 17 500 euros.Le KICCE a affirmé que l’augmentation des prestations sociales aurait contribué à alléger la charge financière des ménages ayant des enfants, mais l’opinion reste divisée sur leur efficacité. Certains prétendent que cette politique ne change pas grande chose par rapport au budget dépensé, alors que d’autres estiment qu’elle a eu des effets positifs sur le taux de fécondité et la charge des frais de l’enseignement privé.