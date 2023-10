Le nombre de collégiens obèses a triplé en 4 ans

Photo : YONHAP News

L’obésité qui a progressé en profitant de la crise du COVID-19 continue de frapper les enfants et les adolescents. C’est ce que nous apprennent les données du Service national d'Assurance-maladie (NHIS) remises à la députée du Minjoo, Shin Hyun-young.Selon ce document, le nombre de collégiens obèses a plus que triplé l’année dernière avec 951 personnes concernées contre seulement 304 en 2018. Chez les élèves de l’école primaire, les enfants de sept à neuf ans concernés ont été multipliés par 1,73 et les dix à 12 ans par 2,37.Le nombre d’écoliers des trois dernières années qui ont reçu un traitement contre le diabète de type 2 a augmenté de 473 à 757, et s’agissant des collégiens de 1 143 à 1 932.D’après Shin, l’obésité à l’enfance et à l’adolescence risque d’aboutir à des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension et il est important de prêter attention à la santé des enfants d’autant plus que les friandises sucrées sont à la mode actuellement chez les jeunes.