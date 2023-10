Production industrielle et investissements : augmentation en août

Photo : YONHAP News

En août, en Corée du Sud, la production industrielle et les investissements ont renoué avec la croissance, tandis que la consommation a poursuivi sa tendance baissière. C'est ce que révèlent les données publiées aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat).L'indice général de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières, a atteint en août 112,1 – base de référence 100 en 2020 – enregistrant une augmentation de 2,2 % par rapport au mois précédent. La progression se constate dans tous les secteurs d'activité : 5,5 % pour l'industrie minière, 5,6 % pour la fabrication, 4,4 % pour la construction et 0,3 % pour les services.Quant aux investissements dans les biens d'équipement, ils ont augmenté de 3,6 % par rapport à juillet, grâce notamment à des hausses dans les navires de transport maritime et les machines industrielles spécialisées.En revanche, l'indice des ventes au détail, après ajustement saisonnier, a reculé de 0,3 % pour s'établir à 102,6. Il s'agit d'une baisse mensuelle pour le deuxième mois consécutif. Cet indice, qui mesure la demande des consommateurs pour les produits, s'est accru de 0,2 % pour les biens non durables tels que les boissons et les aliments. Il a pourtant accusé une diminution pour les biens durables comme les automobiles et pour ceux semi-durables, respectivement de 1,1 et de 0,6 %.