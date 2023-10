Gaecheonjeol : la Corée du Nord organise une cérémonie

Les Coréens, aussi bien du Nord que du Sud, ont célébré le 3 octobre le Gaecheonjeol, la journée commémorative de la fondation de la nation coréenne. Hier, à cette occasion, une cérémonie s'est tenue au mausolée de Tangun à Pyongyang, un lieu revendiqué par le régime nord-coréen comme étant la tombe de Dangun, fondateur légendaire du Gojoseon, le premier royaume coréen. C’est ce qu'a rapporté aujourd'hui l'agence officielle nord-coréenne KCNA.Dans sa prise de parole, le président du comité central du Parti chondoïste Chongu, Ri Myong-chol, a rendu hommage aux défunts leaders, Kim Il-sung et Kim Jong-il, en les qualifiant de « patriotes exceptionnels » qui ont retrouvé les ancêtres de la nation, redressé de manière autonome son passé vieux de cinq millénaires, et illuminé son Histoire et sa culture. Avant d'ajouter qu'aujourd’hui, c'est Kim Jong-un qui continue d'assurer leur rayonnement.Contrairement à Séoul, Pyongyang n'a pas désigné cette journée comme un jour férié. Pourtant, le pays la célèbre officiellement chaque année, à l'exception de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.