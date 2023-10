Les régulateurs financiers sud-coréen et japonais sont d’accord pour la reprise de leurs réunions régulières

Photo : YONHAP News

Les réunions régulières entre les régulateurs financiers de la Corée du Sud et du Japon seront relancées après sept ans de suspension. C'est ce qu'a annoncé mardi la Commission sud-coréenne des services financiers (FSC).Son patron, Kim Joo-hyun, actuellement en visite dans l'archipel, a rencontré hier le chef de l'Agence japonaise des services financiers (FSA), Teruhisa Kurita. Lors de leur entretien, ils se sont mis d’accord pour reprendre les réunions de leurs institutions qui se tenaient en alternance dans les deux pays avant d'être interrompues en 2016 en raison de la dégradation des relations bilatérales. Ainsi, un nouveau rassemblement devrait se tenir les 19 et 20 décembre prochains à Séoul.Par ailleurs, les deux hommes sont convenus de partager les expériences de leurs institutions respectives en matière de changement climatique et de numérisation des services et, pour ce faire, de mener ultérieurement des discussions. Les moyens de renforcer la coopération bilatérale pour assurer la stabilité financière et développer les marchés financiers étaient également à l’ordre du jour.