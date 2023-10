Ministère de la défense : l’utilisation d’armes nucléaires par le régime nord-coréen signera sa fin

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a mis en garde la Corée du Nord qu’elle risquerait « la fin de son régime » si elle tentait d’utiliser des armes nucléaires.Cet avertissement a été émis dans un communiqué publié aujourd’hui, suite à la décision de Pyongyang, la semaine dernière, d’inscrire sa politique atomique dans sa Constitution. Il y a également été mentionné que Séoul et Washington maintiennent une position de préparation conjointe capable de répondre à toute bravade du Nord.Le ministère a critiqué l’ambition du royaume ermite de développer ses capacités nucléaires malgré les conditions de vie désastreuses de sa population. Il a déclaré que ce choix, qualifié de « menace sérieuse » pour la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne ainsi que pour la communauté internationale, renforcerait l’isolement du pays communiste et aggraverait les souffrances de son peuple.Pour rappel, la semaine dernière, l'Assemblée populaire suprême (APS) nord-coréenne a adopté la révision pour inscrire « le statut d’Etat nucléaire et le principe des actions d’Etat sur la construction de la force atomique de la République dans la loi fondamentale socialiste ». Cela est intervenu un an après la promulgation d'une nouvelle loi nucléaire autorisant l'utilisation préventive des équipements nucléaires.