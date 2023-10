Enfants multiculturels : le budget de soutien va être doublé

Photo : KBS News

Le gouvernement a annoncé hier un budget de 56,8 milliards de wons, soit environ 39,9 millions d'euros, pour soutenir les enfants et les adolescents issus de familles multiculturelles l’an prochain. Cette somme représente plus de deux fois l'enveloppe allouée cette année.L'objectif de cette majoration, selon le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille, est de réduire les disparités en matière de réussite scolaire chez ces jeunes nés d’un couple international et de les aider à devenir des talents reconnus à l'échelle mondiale.Dans le but de renforcer leur objectif clé, le « système de soutien sur mesure pour les enfants issus de familles multiculturelles », une somme de 11,8 millions d'euros a également été accordée. De plus, le ministère lancera un nouveau programme visant à fournir une aide financière pour des activités éducatives telles que l'achat de livres et l'utilisation de salles de lecture pour les ménages à faible revenu.Le budget du programme de mentorat, destiné à accompagner l'adaptation scolaire, a aussi été augmenté d’un peu moins de 10 millions d'euros, atteignant un total de 15,6 millions d'euros pour 2024. Et le nombre de bénéficiaires de ce programme a doublé pour atteindre 8 000 personnes.Enfin, le nombre de centres opérationnels dédiés au soutien de l'apprentissage avant la scolarisation et aux bases éducatives est passé de 138 à 168. Et la portée du programme s'étend désormais jusqu'à tous les élèves de l'école élémentaire.