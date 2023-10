Pyongyang fustige le document américain qui le qualifie de « menace persistante »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s'est insurgée contre les Etats-Unis, suite à la publication par le Pentagone de l'édition 2023 de sa stratégie de lutte contre les armes de destruction massive (CWMD). Dans ce document dévoilé le 28 septembre dernier, le département américain de la Défense a qualifié le régime de Kim Jong-un de « menace persistante ».Dans un communiqué publié aujourd'hui par un porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense et relayé par la KCNA, Pyongyang a estimé que l’affirmation de Washington constituait une nouvelle provocation militaire et politique grave.Le texte poursuit en indiquant que l'expression « menace persistante » convient le mieux aux USA qui possèdent le plus grand arsenal d'armes de destruction massive au monde et sont le seul pays de la planète avoir commis un crime atomique.Selon le porte-parole nord-coréen, les Etats-Unis, qui ont imprudemment déployé dans la péninsule coréenne leurs sous-marins stratégiques armés d'ogives nucléaires, représentent la menace de destruction massive la plus grave, capable de dévaster la planète entière. Il a également affirmé que, dans ces circonstances, il lui était nécessaire de réagir fermement, avec une force de dissuasion sans faille, aux menaces à moyen et long termes de Washington qui s'enhardissent de jour en jour.