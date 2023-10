Météo : retour au travail avec un temps clair

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ont repris le chemin du travail ce mercredi, après six jours de congés en raison de Chuseok. Ce matin, le temps a été particulièrement clair et frais notamment dans le centre du territoire.En effet, le ciel a été quelque peu couvert laissant toutefois les rayons du soleil passer, réchauffant ainsi les millions d’employés. A 8h du matin, le mercure affichait 15°C à Séoul, 13°C à Daejeon, 14°C à Gwangju et à Daegu ou encore 18,5°C, déjà à Busan.Cet après-midi, les nuages vont se multiplier dans la moitié sud et des averses sont attendues dans celle du nord. Quant aux températures, elles grimperont jusqu’à environ 25°C en moyenne. Le nord-ouest, dont notamment la capitale, devrait plafonner à 23°C.Dans la nuit de mercredi et jeudi, Météo-Corée prévoit l’arrivée d’un air froid en provenance du nord-ouest. Cela entraînera une chute notable, de deux à cinq degrés, sur le thermomètre pour les deux prochains jours.