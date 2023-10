La Corée du Sud souhaite attirer plus de touristes en provenance d’Asie du Sud-est

Photo : KBS News

La K-culture ou la culture sud-coréenne continue d’avoir du succès en Asie du Sud-est, mais le nombre de touristes en provenance de cette région du monde ne progresse pas malgré la fin de la pandémie de COVID-19.Afin d’inciter plus de Thaïlandais à voyager au pays du Matin clair, un festival du tourisme s’est tenu le week-end dernier à Bangkok. Au menu : un concert de K-pop, bien évidemment. A chaque fois qu’un groupe d’idoles montait sur scène, les spectateurs ne pouvaient qu’être aux anges, en chantant et en applaudissant. Une jeune fan du boys band GOT7 a confié au micro de la KBS qu’elle avait envie de venir en Corée du Sud pour pouvoir assister au concert de son groupe préféré.Parmi d’autres ateliers ou manifestations qui ont attiré la foule, citons le cours de cuisine où les participants ont appris à préparer un bon bol de miyeokguk, une soupe d’algues, ou ont été conviés à porter le hanbok, le costume traditionnel de la péninsule.Les visiteurs n’ont pas manqué non plus de passer par le stand de « KTO Challenge Korea » pour essayer la danse K-pop. Une participante a déclaré que lorsqu’elle danse aux rythmes de la musique populaire sud-coréenne, elle devient de bonne humeur.Le festival, qui s’est déroulé en même temps dans quatre endroits différents de la capitale thaïlandaise semble bien avoir conquis le cœur des jeunes. Sa tenue a été inévitable pour les encourager à se rendre davantage en Corée du Sud.Un peu de chiffres. Les Thaïlandais qui se sont rendus en 2019 au pays du Matin clair étaient au nombre de 570 000. Deux ans plus tard, en raison du coronavirus, ils étaient moins de 10 000. Et l’année dernière, bien que les conditions sanitaires s’amélioraient, on n’en a compté moins de 200 000.Le vice-président de l’Office national du tourisme (KTO), Lee Jae-whan, a expliqué qu’à l’occasion de l’année de visite en Corée, ce festival a en effet été conçu pour attirer plus de touristes vers le pays du Matin clair.