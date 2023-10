Lutte contre la manipulation des commentaires en ligne : lancement d’un groupe interministériel

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Han Duck-soo a pris des mesures aujourd'hui en réaction aux accusations de manipulation de commentaires sur le portail Daum. Cette décision fait suite à l'avalanche de messages favorables à la Chine qui ont envahi, le 1er octobre, le site sud-coréen lors du quart de finale de football entre la Corée du Sud et l’empire du Milieu aux Jeux asiatiques de Hangzhou.Sous la coordination de la Commission des communications de Corée (KCC), des instructions pour former un groupe de travail interministériel en collaboration avec le ministère de la Justice, celui de la Culture, du Sport et du Tourisme, ainsi que celui de l’Intérieur et de la Sécurité, ont été données.A noter que plus de 20 millions de commentaires de soutien à l’égard de l’équipe chinoise ont été publiés, sur un total de 31,3 millions. En revanche, les encouragements destinés aux guerriers de Taegeuk n'ont représenté qu'une petite partie, soit moins de 10 % du total.La KCC a révélé que les auteurs avaient utilisé des méthodes telles que l'utilisation de réseaux privés virtuels (VPN) pour contourner la géolocalisation, ainsi que l’emploi de macros pour automatiser la publication de commentaires. Selon les données, environ la moitié de ces internautes sont passés par les Pays-Bas, tandis que près d’un tiers par le Japon.