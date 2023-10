CWMD : Pyongyang fustige Washington, Séoul avertit que l’utilisation du nucléaire signera sa fin

Photo : YONHAP News

Suite à la publication par le Pentagone de l'édition 2023 de sa stratégie de lutte contre les armes de destruction massive (CWMD), la Corée du Nord s'est insurgée contre les Etats-Unis. Petit rappel : dans ce document dévoilé le 28 septembre dernier, le département américain de la Défense a qualifié le régime de Kim Jong-un de « menace persistante ».Dans un communiqué publié aujourd'hui par un porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense, Pyongyang a estimé que l’affirmation de Washington constituait une nouvelle provocation militaire. Le texte, relayé par l’agence de presse KCNA, poursuit en indiquant que l'expression « menace persistante » convient le mieux aux USA qui possèdent le plus grand arsenal d'armes de destruction massive au monde et sont le seul pays de la planète avoir commis un crime atomique.Toujours selon ce porte-parole, les Etats-Unis, qui ont imprudemment déployé dans la péninsule coréenne leurs sous-marins stratégiques armés d'ogives nucléaires, représentent la menace de destruction massive la plus grave, capable de dévaster la planète entière. Il a également affirmé que, dans ces circonstances, il était nécessaire pour le régime de réagir fermement.Au Sud, le ministère de la Défense a réagi face à la décision du Nord, la semaine dernière, d’inscrire sa politique atomique dans sa Constitution. Dans un communiqué publié aujourd’hui, il a mis en garde Pyongyang qu’il risquerait « la fin de son régime » s’il tentait d’utiliser des armes nucléaires. Il y a également été mentionné que Séoul et Washington maintiennent une position de préparation conjointe capable de répondre à toute bravade du Nord.Le ministère n’a pas oublié non plus de critiquer l’ambition du royaume ermite de développer ses capacités nucléaires malgré les conditions de vie désastreuses de sa population. Il a déclaré que ce choix, qualifié de « menace sérieuse » pour la paix et la stabilité dans la région, renforcerait l’isolement du pays communiste et aggraverait les souffrances de son peuple.