La présidence concentrera ses efforts sur la relance de l’économie et l’amélioration de la vie du peuple

Photo : YONHAP News

La redynamisation de l'économie, l’amélioration des conditions de vie des sud-Coréens et le renforcement de la diplomatie et de la sécurité seront les priorités de la présidence de la République pour le reste de l'année 2023. C'est ce qu'a fait savoir hier le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan.Lors d'un briefing, Lee Do-woon a d’abord rappelé que les exportations des principales industries du pays, tels que les semi-conducteurs, les automobiles ou la pétrochimie se portaient bien. Avant d'ajouter que le gouvernement ferait de son mieux pour les booster encore davantage d'ici la fin de l'année.Revenant sur les promesses d'investissements de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, qui s'élèvent respectivement à 28 milliards et 28,7 milliards d’euros, la voix de la présidence a indiqué qu'une suite y serait donnée dans le courant de ce mois et que la concrétisation de ces projets contribuerait à la création d'emplois de qualité dans le pays.S'agissant de la relance de l'économie, l'accent sera mis sur le contrôle de la hausse des prix et sur la résolution des problèmes liés au marché immobilier. Dans le même temps, l’exécutif s'efforcera pour que les retombées économiques soient palpables pour la population.Lee a également fait état de la volonté du gouvernement de renforcer la défense nationale, en évoquant notamment la visite du président Yoon Suk-yeol dans une base militaire située dans la zone frontalière, dimanche dernier, à l'occasion de la Journée nationale des forces armées. Au cours de ce déplacement, le chef de l’Etat avait demandé aux soldats de riposter sans la moindre hésitation aux éventuelles provocations de la Corée du Nord.