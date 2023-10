La guerre des nerfs continue à propos de l'invitation de Lee Jae-myung pour un tête-à-tête avec Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

La confrontation entre les deux principaux partis politiques a persisté tout au long des vacances de Chuseok, tandis que la proposition de rencontre de Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, adressée au président de la République Yoon Suk-yeol, n’a pas été acceptée.En tant que leader de la principale force de l'opposition, Lee s'est montré ouvert, vendredi dernier, à une réunion pour le bien-être du peuple, insistant à plusieurs reprises sur l'importance d'accepter sa proposition.Cependant, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a vivement critiqué cette suggestion, en affirmant que son véritable objectif n'était pas d'améliorer la vie des citoyens, mais de restaurer sa stature politique. Il a même qualifié cette invitation de manœuvre sournoise visant à masquer le rejet de l'ordre de mandat d'arrêt comme un acquittement. En réponse, le patron du Minjoo a plaidé pour un véritable engagement envers les préoccupations du peuple.De plus, le chef du PPP, Kim Gi-hyeon, a affirmé que les questions de la vie quotidienne devraient être résolues à l'Assemblée nationale et que sa proposition cherchait à contourner les problèmes de manière inappropriée.Jusqu'à présent, le Bureau présidentiel de Yongsan n'a pas modifié sa position concernant une rencontre avec Lee Jae-myung. Pour lui, il est toujours non approprié de recevoir quelqu’un qui est poursuivi dans des enquêtes du Parquet.